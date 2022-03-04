女學生如廁4年後竟收不雅照 報案才知被惡男偷拍外流

新北市一名女高中生在臉書上收到她的偷拍如廁照，驚覺被偷拍報案，才知原來是4年前與同學在某公廁如廁時被張姓男子偷拍還外流，新北地方法院認為張男嚴重侵犯女高中生隱私，還外流影像，手段低劣不可取，又未能與女高中生達成和解，依兒少性剝削條例處有期徒刑9年。

檢警調查，2016年3、4月間，張男躲在女廁隔間內，使用相機、手機自廁所隔板下方縫隙伸入廁所，偷拍進入如廁女高中生，還趁女高中生如廁後走出廁所時拍下其正面長相，受害者多達11人。

4年後，其中一名受害女高中生在臉書上收到自己如廁的畫面截圖，才驚覺曾被偷拍報警，檢警查出張男涉嫌重大，依兒少性剝削條例等罪嫌起訴。