快訊

台南機車疑闖平交道兩人遭撞飛 區間車暫停

林佳龍稱台北選輸黨要檢討 段宜康嗆：就你盡心又適合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女學生如廁4年後竟收不雅照 報案才知被惡男偷拍外流

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市一名女高中生在臉書上收到她的偷拍如廁照，驚覺被偷拍報案，才知原來是4年前與同學在某公廁如廁時被張姓男子偷拍還外流，新北地方法院認為張男嚴重侵犯女高中生隱私，還外流影像，手段低劣不可取，又未能與女高中生達成和解，依兒少性剝削條例處有期徒刑9年。

檢警調查，2016年3、4月間，張男躲在女廁隔間內，使用相機、手機自廁所隔板下方縫隙伸入廁所，偷拍進入如廁女高中生，還趁女高中生如廁後走出廁所時拍下其正面長相，受害者多達11人。

4年後，其中一名受害女高中生在臉書上收到自己如廁的畫面截圖，才驚覺曾被偷拍報警，檢警查出張男涉嫌重大，依兒少性剝削條例等罪嫌起訴。

張男對犯行坦言不諱，新北地院合議庭認為，張男已有類似前科，明知受害女高中生均身著制服、未滿18歲，卻趁女高中生在公廁如廁時偷拍，還將影像外流，嚴重侵害受害者隱私，犯後又未能與受害者達成和解，依兒童及少年性剝削防制條例11罪各處張男7年6月，應執行有期徒刑9年，並沒收竊錄影像。

張男趁11名女高中生在公廁如廁時偷拍，還將影像外流，被新北地院重處9年有期徒刑。示意圖／Ingimage
張男趁11名女高中生在公廁如廁時偷拍，還將影像外流，被新北地院重處9年有期徒刑。示意圖／Ingimage

偷拍

延伸閱讀

男子急性中風倒臥7天 鄰居報案警助送醫救命

補習班擁吻激情女學生「十五年後遭告性侵」 狼師判二年

偷拍女法官私密照檢舉外遇鬧烏龍 法官遭撤職停用2年

大膽！狼師校園內摟腰舌吻摸私處 女學生嚇到發抖大哭

相關新聞

影／台南機車疑闖平交道兩人遭撞飛受傷 區間車暫停

台鐵西部幹線台南新市中正路平交道，晚間8點40左右傳出有民眾騎機車疑似闖平交道，遭南下3267區間列車撞及，機車損毀騎士...

事故車移放私人土地遭檢舉 警：亂停恐涉竊佔挨告

新北市林口區朱姓男子，上月20日自撞車禍，自行找來拖吊業者，將其事故車移置附近一處私人土地，這一停就是一個禮拜，氣的民眾...

只因貓咪哈氣 竟用強鹼傷貓致死

上月27日有網友發現新北市中和區一隻公貓被滾水燙過遭嚴重虐待，訊息並傳向新北市議員陳情要求協助，新北市動保處連日追查，透...

影／樹林透天民宅火警 燒毀7坪幸無人受傷

新北市樹林區長壽街一棟透天厝，今天中午12時41分，突冒出大量火煙，旋即竄出火舌。警消獲報，出動7各分隊、62名警消及2...

影／獨居中風倒地7天滴水未進 警搶救與閻羅王搶命

台中市南屯區寶山里獨居的54歲張姓男子，上月間急性中風在家倒地，鄰居發現張多日未出門，家中卻燈火通明，報警聯繫鎖匠，開門...

獨居父倒臥床邊無助 台北兒遠端驚見深夜向警求助

現住台北的吳姓男子今天凌晨3時，透過網路監視鏡頭，發現獨居在台南的7旬父親無助跌坐在床邊，遠在北部的兒子深夜聯繫不上夜間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。