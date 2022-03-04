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男子急性中風倒臥7天 鄰居報案警助送醫救命

中央社 / 台中4日電

台中市獨居的張姓男子日前急性中風，倒在家中長達1週，鄰居發現張男多日未外出，向警方報案，員警獲報到場發現張男倒臥僅剩一絲氣息，將他送醫後救回一命。

台中市警察局第四分局今天發布新聞稿表示，春社派出所日前接獲民眾報案，指稱多日未見鄰居外出，且住家白天依然燈火通明，憂心獨居的54歲張男在屋內發生意外，請求員警協助。

警方獲報後，聯繫家屬並會同當地里長與鎖匠到場，開啟大門後，發現男子臉部朝下一動也不動倒臥地面，員警趨前確認為張姓屋主無誤，且氣息微弱。

警方初步研判張男疑似急性中風，四肢無法動彈倒地，且時間已達1週之久，長時間滴水未沾，身體早已僵直、麻痺，僅靠殘存的求生意志支撐，警方立即通報救護車送醫。

員警與家屬不斷在男子耳邊喊話「撐住」、「加油」，張男經送醫救治後，生命狀況逐漸穩定，家屬對於警消積極協助相當感謝。

春社派出所所長邱柏昌表示，近期日夜溫差大，民眾應隨時注意身體狀況，獨居長者與鄰里間建議保持良性互動，遇到緊急狀況時，可及時通報向外求助。

獨居 中風 台中市

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