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雲林7婦女投資疑遭騙數千萬元 循民事管道求償

中央社 / 雲林縣4日電

雲林縣議員王又民今天說，霍姓女性新住民以投資為由涉詐騙，縣內有7婦女受害，金額從數百萬到上千萬元不等。警方表示，案發在2年前，當事者未報案，但已循民事管道求償。

王又民今天接受媒體聯訪時指出，霍女是以1個拉1個方式拉客資投，受害婦人都是私下背著老公偷偷拿錢投資，發覺可能遭詐騙，但怕家裡發現會挨罵或損及家族顏面，全都不敢聲張。

對此，雲林縣斗六警分局偵查隊長楊志盛接受媒體聯訪時表示，霍女去年在北部租屋，因未履約而被告上法庭，檢方已依詐欺罪嫌起訴；警方側面了解，霍女2年前在雲林縣以投資日本期貨、基金的方式，拉攏投資。

楊志盛指出，投資案目前有7名受害者，都是女性，投資金額從新台幣數百萬到上千萬元不等，受害者指稱與霍女是投資衍生的金錢糾紛，當事人未提刑事告訴，但已循民事管道求償。

斗六警分局呼籲民眾，投資有風險，理財要謹慎小心，避免財物受損，血本無歸。

雲林 詐騙 斗六

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