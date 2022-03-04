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影／三峽男無照駕車自撞 毀23車挨罰一萬二
新北三峽區18歲陳姓男子，無照駕車失控自撞路邊車格車輛，造成20部機車、2部汽車毀損，警、消獲報趕抵檢視陳男傷勢協助送醫，陳男並無大礙，抽血檢驗尚未知悉有無酒駕，陳男無照駕車當場開罰，至於確切肇事原因，有待警方調查釐清。
經查證，18歲陳姓男子，周一無照駕車，行經新北市三峽區大義路189號前（鶯歌往三峽方向行駛），疑因車速過快，整輛車失控向右偏移，先碰撞路邊臨停汽車，旋即像骨牌效應續前推衝，造成連同陳男座車在內，共23輛汽機車推撞一起。
撞擊瞬間，一名機車騎士正在路旁，幸運未受波及。事後警方獲報派員趕抵，現場3輛汽車車頭、車尾、車腹凹陷變形，20部機車傾倒毀損，陳男已自行爬出車外待援，經檢視陳男肢體擦挫傷，送醫後並無大礙。
陳男抽血檢驗酒精濃度，尚未知結果，是不是酒駕惹禍，相關肇事責任歸屬，仍待警方調查釐清。另陳男無照駕車部分，則依《道路交通管理處罰條例》第21條1項1款，開處6000元以上1萬2千元以下罰鍰。
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