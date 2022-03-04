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銀行兌支票卻被指涉及侵占 警調查才發現是這兩人搞鬼

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

劉姓男子向友人沈男要來一張支票，自行填寫金額10萬後向人兌領現金，卻轉頭向新北市蘆洲警分局謊報支票遺失，沈男也到銀行以支票遺失為由辦理止付，委由銀行轉報警局偵辦侵占遺失物，最後輾轉拿到支票的李男欲兌換被拒，還被警方以涉及侵占調查，整起案件才曝光，兩人均被依誣告罪起訴。

檢警調查，劉男因急需現金，竟動起歪腦筋，找友人沈男開立一張面額、到期日都空白的支票，填上面額10萬、到期日「110年6月23日」，並於去年5月23日向人兌換現金，卻在6月16日跑到蘆洲分局三民派出所謊報支票遺失。沈男明知支票被劉男拿去向他人兌換借款，仍在劉男到派出所謊報遺失的隔天，也向銀行謊報稱票據在蘆洲某處遺失，辦理掛失止付，並委由銀行向警方報案侵占。

最後輾轉拿到支票的李男去年6月23日跑到銀行要兌現，被以掛失止付為由退票，更被警方誤認涉及侵占調查，李男喊冤說明支票來源，警方循線調查才發現竟是劉男在背後搞鬼。

劉男偵查時坦承拿支票向他人兌換現金後，又轉頭到警局謊報支票遺失；沈男則喊冤，稱劉男向他稱支票被他人領走後未拿到相對應的款項，且之後就聯繫不上劉男，才會到銀行辦理掛失止付，但檢方依據事證認為沈男明知支票被劉拿去借款仍報案也涉及誣告，依誣告罪起訴兩人。

劉男因缺錢，竟動歪腦筋要朋友沈男開支票，向他人兌現後再與沈男謊報支票遺失，雙雙被新北地檢署起訴誣告。圖／聯合報系資料照
劉男因缺錢，竟動歪腦筋要朋友沈男開支票，向他人兌現後再與沈男謊報支票遺失，雙雙被新北地檢署起訴誣告。圖／聯合報系資料照

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