「假檢警」又出沒 稱桃園2長者健保卡遭盜用險被騙
「假檢警」老梗用不膩，桃園楊梅有名82歲的范姓老翁收到詐騙集團的假傳票，趕緊要去銀行匯錢，所幸友人機警阻止並報警，才保住范翁的養老金；平鎮今上午也有1名60歲的王姓婦人前往銀行匯款，期間不斷接到自稱為檢察官的男子來電，行員察覺異狀報警，警方到場勸說才保住王婦的68萬元現金及金飾。
楊梅警分局草湳派出所昨接到民眾報案表示，自己友人遭詐騙，不過對方屢勸不聽，因此請警方協助；經了解，范翁接獲詐騙集團來電，稱范翁因健保卡遺失，資料被盜用，涉嫌「違反金融犯罪防治條例洗錢防制法及非法擾亂金融秩序」遭「臺灣台北地方法院」傳喚，並傳真傳票給范翁，讓范翁驚慌失措。
經警方耐心解釋此為常見的詐騙手法，加上傳票內容錯漏百出，范翁才漸漸相信自己遭詐騙，並停止與對方聯繫及匯款。
平鎮警分局北勢派出所長鄭榮捷表示，家住平鎮王婦，日前接獲自稱檢察官的男子來電，聲稱健保卡遭盜用及涉及刑案，所以銀行帳戶已遭警示凍結，如要保護財產及帳戶安全，必須將現金及金飾等財物交給警方保管，如不配合，帳戶除了遭到凍結外，也將身陷囹圄。
王婦不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行準備提款，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。
起初王婦仍是深信不疑，執意將存款全數提出，但在行員及員警的勸說之下，婦人才了解自己遇到詐騙，感謝警方協助保住68萬元存款。
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