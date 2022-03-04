竹市民防總隊義警大隊長辭世 許重仁接任今就職布達

新竹市民防總隊義勇警察大隊長彭國龍今年初因病辭世，新任大隊長由許重仁接任。竹市警察局今天舉行新任大隊長布達典禮，由市長兼民防指揮官林智堅親頒派令、職別章及致贈紀念匾額，期盼許大隊長帶著彭大隊長的精神，給予義警夥伴最大支持。

林智堅今天也悼念過世義警大隊長。他表示，原義警大隊長彭國龍，1967年即加入義警行列、2010年陞任義警大隊長，自己上任7年感受到彭大隊長卓越領導和投入，也用心照顧義警夥伴，彭大隊長因健康問題去年底入院，今年1月12日辭世，相當不捨。

林智堅也提到，彭大隊長隨著年紀增長，過去多次提出卸下任務，希望交棒給年輕人，並肯定義勇大隊顧問團長許重仁，盼由他接任大隊長，經與副大隊長及家屬討論後皆一致推崇許重仁，也非常開心他願意承擔，協助市府在民防上給予更大支持。

新竹市警察局指出，許重仁曾擔任新竹市第十屆建材商業公會理事長、新竹市第十三屆及第十四屆建材商業公會常務監事、新竹市犯罪被害人人權服務協會監事、新竹市許姓宗親會常務理事、統武建材有限公司董事長、吉立亞建設有限公司董事長等，事業有成之餘，更熱心公益回饋鄉里，備受各界推崇與肯定。