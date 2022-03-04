影／兒來訊「媽媽我要買平板」 婦險遭詐23萬

新北市馮姓婦人，誤信詐騙集團假冒兒子傳來LINE訊息「媽媽我要買平板」，急忙到銀行準備提領23萬交付。行員詢問得知其用途，直覺有詐報警處理，警獲報到場，請馮婦撥打電話，連繫其子確認「沒有這回事」成功阻止馮婦險被詐騙。

經查證，50多歲馮姓婦人，日前收到兒子以不同大頭貼LINE傳訊息「剛換了手機號碼，所以LINE也換掉帳號！」馮婦不以有他與其交談。孰料，過程中，假兒子騙以「媽媽我要買平板」為謊，要馮婦銀行提領23萬元，交付給其好友。

馮婦雖覺得奇怪，但愛子心切，還是前往新北市泰山區一家銀行，準備提領23萬台幣。馮婦向行員表明，提領23萬元要讓兒子「買平板」行員一聽「根本不需要花23萬買平板，購買金額落差太大。」擔心馮婦被騙，趕緊通報轄區警派員前來協處，並藉故拖延給予提領。

林口分局泰山分駐所警員曾佳慧、黃奕修獲報趕抵，經了解查看兩人對話訊息，馮婦就是遇到詐騙，說服馮婦用視訊撥打電話查證，但對方沒有接應，此時，警方勸說「他不敢接，這可能是假的。」不料馮婦仍舊堅信「這我兒子，怎麼會不敢接，不是假的。」

最後警方請馮婦，直接撥打手機詢問其子「你要我匯錢給你喔！」其子滿是問號回說「沒有這回事」，馮婦這才恍然大悟，急忙感謝員警，不再想把錢提出交付。