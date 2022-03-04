屏東新設科技區間測速 員警嘆遇停電秒變全盲

全台昨天大停電，屏東縣多數地區停電12小時，縣警局1日起在縣內3處易肇事、超速路段啟動雙向區間測速，因自動偵測照相系統是靠電力運作，昨天也在停電期間停擺，3處違規超速取締件數合計248件，較首日575件和前天579件減少近半，交通員警有感而發說，固定式超速照相、區間自動測速都是數位科技利器，但遇到停電秒變全盲。

屏東縣警局新啟動3處區間測速路段， 雙向都限速70公里，分別是台1線429.5至433公里戰備跑道南向70超速、3631.6公尺，北向70超速、長3633.8公尺；台26線尖山段8.4至13.2公里南向70超速、長4767.5公尺，北向70超速、長5230.5公尺；台9線草埔森永隧道434.4至437.2公里南向70超速、任意變換車道、禁行車種管制2768.3公尺，北向70超速、任意變換車道、禁行車種管制、長2784.7公尺。