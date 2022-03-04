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屏東新設科技區間測速 員警嘆遇停電秒變全盲

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

全台昨天大停電屏東縣多數地區停電12小時，縣警局1日起在縣內3處易肇事、超速路段啟動雙向區間測速，因自動偵測照相系統是靠電力運作，昨天也在停電期間停擺，3處違規超速取締件數合計248件，較首日575件和前天579件減少近半，交通員警有感而發說，固定式超速照相、區間自動測速都是數位科技利器，但遇到停電秒變全盲。

屏東縣警局新啟動3處區間測速路段， 雙向都限速70公里，分別是台1線429.5至433公里戰備跑道南向70超速、3631.6公尺，北向70超速、長3633.8公尺；台26線尖山段8.4至13.2公里南向70超速、長4767.5公尺，北向70超速、長5230.5公尺；台9線草埔森永隧道434.4至437.2公里南向70超速、任意變換車道、禁行車種管制2768.3公尺，北向70超速、任意變換車道、禁行車種管制、長2784.7公尺。

屏東縣多數地區昨天停電約12小時，3處區間測速也跟著停擺，往返墾丁必經的台26線車城尖山段，違規件數連續3天奪冠，前兩天433件、437件，昨天因停電降至178件，台1線佳冬戰備道由132件、126件，昨天降至49件，台9線草埔森永隧道則由10件、16件，昨天升至21件；縣警局交通隊說，台26線車城尖山段原無固定式測速照相，部分用路人

屏東縣警局1日起在縣內3處路段啟動雙向區間測速，昨天在停電期間停擺，3處違規超速取締件數合計248件，較前兩天的575件、579件減少近半。記者潘欣中／攝影
屏東縣警局1日起在縣內3處路段啟動雙向區間測速，昨天在停電期間停擺，3處違規超速取締件數合計248件，較前兩天的575件、579件減少近半。記者潘欣中／攝影

停電 屏東縣 測速

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