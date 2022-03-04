三重宮廟槍擊案 男子涉提供槍枝遭送辦

新北警方追查三重宮廟槍擊案，經蒐證鎖定28歲郭姓男子涉提供槍械嫌疑重大，昨天前往郭男在新莊區的住處搜索，一舉查獲槍彈等證物，郭男被依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

新北市三重警分局今天上午召開案情說明記者會表示，三重永福街附近一間宮廟在2月16日晚間發生槍擊案，隨即與新北市政府警察局刑事警察大隊偵五隊組成專案小組，由新北地檢署檢察官何國彬指揮偵辦。

警方經比對分析，鎖定28歲郭姓男子涉嫌提供槍械，昨天晚間5時許見時機成熟，持新北地方法院核發的搜索票前往郭男在新莊區的住處搜索，查獲步槍、手槍、引信爆裂物等證物，當場依持有槍械現行犯逮捕郭男。

警方表示，初步檢視槍枝性能結構完整，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例案移送新北地檢署偵辦，並將持續追查槍械來源。