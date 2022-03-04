石門區風箏公園海灘驚見男浮屍 未穿鞋子死因待查

新北市石門區風箏公園一處海灘，今天上午有民眾發現在潮間帶礁石，趴著一名男子嚇得趕緊報案，警方和海巡安檢所人員到場，發現已明顯死亡，並未送醫。男子身上沒有證件，確實身分和死因還待進一步調查釐清。

今天上午近7時，有民眾在石門區風箏公園一處海灘潮間帶礁石，趴著一名男子，臉部朝下，懷疑溺水，嚇得趕緊報案。

金山警分局及海巡人員馬上趕至現場，發現已經明顯死亡，身體也有腫脹情況，研判可能有泡過水，可能被海水沖上沙灘，並未送醫，死亡有一段時間。