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石門區風箏公園海灘驚見男浮屍 未穿鞋子死因待查

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

新北市石門區風箏公園一處海灘，今天上午有民眾發現在潮間帶礁石，趴著一名男子嚇得趕緊報案，警方和海巡安檢所人員到場，發現已明顯死亡，並未送醫。男子身上沒有證件，確實身分和死因還待進一步調查釐清。

今天上午近7時，有民眾在石門區風箏公園一處海灘潮間帶礁石，趴著一名男子，臉部朝下，懷疑溺水，嚇得趕緊報案。

金山警分局及海巡人員馬上趕至現場，發現已經明顯死亡，身體也有腫脹情況，研判可能有泡過水，可能被海水沖上沙灘，並未送醫，死亡有一段時間。

據指出，死者為一名男性，身上穿著黑色長袖上衣，下半身穿著黑色褲子，雙腳沒有鞋子，身上沒有證明文件，死因及身分有待釐清，已報請基隆地檢署相驗調查。因已浮腫年紀難辨，身上初判沒有明顯外傷。

石門區風箏公園海灘驚見男浮屍，未穿鞋子死因待查。記者游明煌／翻攝
石門區風箏公園海灘驚見男浮屍，未穿鞋子死因待查。記者游明煌／翻攝

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