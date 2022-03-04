聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門區風箏公園海灘驚見男浮屍 未穿鞋子死因待查
新北市石門區風箏公園一處海灘，今天上午有民眾發現在潮間帶礁石，趴著一名男子嚇得趕緊報案，警方和海巡安檢所人員到場，發現已明顯死亡，並未送醫。男子身上沒有證件，確實身分和死因還待進一步調查釐清。
今天上午近7時，有民眾在石門區風箏公園一處海灘潮間帶礁石，趴著一名男子，臉部朝下，懷疑溺水，嚇得趕緊報案。
金山警分局及海巡人員馬上趕至現場，發現已經明顯死亡，身體也有腫脹情況，研判可能有泡過水，可能被海水沖上沙灘，並未送醫，死亡有一段時間。
據指出，死者為一名男性，身上穿著黑色長袖上衣，下半身穿著黑色褲子，雙腳沒有鞋子，身上沒有證明文件，死因及身分有待釐清，已報請基隆地檢署相驗調查。因已浮腫年紀難辨，身上初判沒有明顯外傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言