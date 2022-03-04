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見計程車肇事逃逸 通緝犯與孕妻竟亮刀恐嚇司機

聯合報 / 記者林保光／即時報導

林姓男子與懷孕6月的妻子搭計程車，見司機撞賓士車肇事逃逸，藉口賓士車主是朋友，涉嫌亮刀毀損計程車內飾，恐嚇司機給錢。司機不堪其擾，報警處理，警方得悉林曾因涉嫌毆打父母，家人被迫聲請保護令搬離住處，並查出他另涉2案通緝中，動員拘捕他夫妻倆，依恐嚇取財罪嫌移送法辦。

據了解，林姓男子（38歲）與妻子（32歲）去年在網路結識，自行登記結婚，因涉毀損、妨害自由2案件，今年1月，分別由橋頭、高雄2地檢署發布通緝。

1月間，林在高雄市旗山區叫計程車到甲仙，搭上莊姓司機的計程車，隔天再叫莊的車，漫無目的遍走高、屏等地，途經高雄市阿蓮區，發現司機不慎撞到停路邊的賓士車，但沒停車處理，第三天他再叫莊的計程車，行經高雄市田寮區，藉口稱賓士車主是他朋友，他已先賠車主2萬元，涉嫌恐嚇司機給他2萬元。司機不給錢，他便要妻子拿出預備的折疊刀，涉嫌劃損計程車的內飾及玻璃，司機被迫給他2900元。

司機報警後，高雄市刑大查出林的身分，查出他被通緝，追查他的落腳處，查出去年6月他曾因中古汽車買賣糾紛，涉嫌恐嚇買家，去年11月在高雄鳳山恐嚇朋友，經朋友報警追查。2020年9月，他向家人要不錢，毆打父母和2個弟弟，家人被迫聲請保護令，並搬離住處。

警方查出他與妻子住田寮，3月1日動員拘捕他與妻子到案，並搜出涉案用的折疊刀與留有K他命殘渣的K盤，依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。林因妨害自由案經判刑拘役90日，入監執行，妻子獲請回。

林姓男子藉口恐嚇計程車司機，毀損計程車的內飾。記者林保光／翻攝
林姓男子藉口恐嚇計程車司機，毀損計程車的內飾。記者林保光／翻攝
警方搜出林姓男子藉口恐嚇司機的折疊刀。記者林保光／攝影
警方搜出林姓男子藉口恐嚇司機的折疊刀。記者林保光／攝影
警方拘捕涉案的林姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方拘捕涉案的林姓男子（中）。記者林保光／翻攝

計程車 恐嚇 高雄市

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