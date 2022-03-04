他打羽球激戰後倒地 119護理師線上指導CPR救命

58歲林姓男子2日傍晚和10名同事前往新竹縣湖口鄉1間羽球館打球，一陣激戰後林男坐在一旁休息，突然倒地不起，疑似失去呼吸心跳，友人見狀立刻打給119求救，經新竹縣消防局勤務指揮中心護理師陳怡君進行線上指導，羽球館老闆與球友接力CPR、救護人員接手電擊下，林男到院前恢復意識，順利撿回一命。

湖口鄉1間羽球館2日晚間6時許，傳出有球友打球後休息時突然倒地不起，陳怡君表示，報案人起初表示林姓患者有呼吸，後來又說「好像沒有」，她立刻指導報案人按壓CPR。

轄區新工消防分隊到場後接手，除了對林男持續CPR外，也給予一次的電擊，林男上車前順利恢復自主性的呼吸，到醫院前還能張眼說話。

新工消防分隊救護人員廖韋同表示，從事消防工作一年多，第一次遇到OHCA患者在眼前「活過來」，覺得很有成就感，未來也會持續精進救護技術，拯救更多的患者。

陳怡君表示，線上指導CPR成功的關鍵在於報案人能否配合，但過去常見的狀況包括報案人不斷哭泣或情緒失控，也有人害怕不敢接近。

陳怡君說，「空中問診」的技巧就是聽對重點、手要快，當報案人陳述患者「臉色發白」、「好像沒有呼吸了」，就要合理懷疑患者OHCA；手要快，就是按下派遣令的手要快，讓分隊儘早出勤，因為救人分秒必爭。

她表示，在無法看到對方的前提下，所說的指令要清楚而明確，例如「把你的手放在患者的胸部上」、「胸部的起伏一上一下算一次（呼吸）」；另外，當報案人配合指令操作時也要持續的給予回饋，像是「你做的很好，繼續」、「你在救你的同伴，不要停下來」，語氣溫柔而堅定，讓報案人知道有人陪伴。

陳怡君提醒，當發現身邊的人倒下時，要立刻撥打119求救電話，指揮中心派遣員會引導判斷，報案人一定要冷靜，以免錯失救人的良機。

中國醫藥大學新竹附設醫院急診室醫師王振憲表示，林姓患者為心臟傳導不良所引起的心律不整，目前已拔管轉至普通病房治療，意識清醒且預後良好。