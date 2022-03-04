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影／從彰化騎車到台中買零件 他鬼打牆繞3小時迷途

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

67歲的廖姓男子3月1日從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟又有些微失智症狀，猶如鬼打牆般，在台中東區繞了3個小時，直到油箱見底才向路旁店家求助。員警獲報到場，發現廖姓男子已被家人通報協尋，趕緊將被曬到臉紅發燙的他帶回所內休息，並協助聯繫家屬，阿伯感謝員警的協助，直呼實在騎得好累啊！

台中市警三分局東區分駐所員警傅炫華、何羽涔，3月1日下午2時巡邏時，獲報東區樂業路有迷失老人需要協助，67歲的廖姓阿伯表示，自己今天一大早特地從彰化到台中採買幫浦需要的五金零件，他先到東區建國市場尋找未果，得知豐原可能還有賣，便再騎著摩托車朝豐原方向前進，卻因人生地不熟，沒多久就騎錯方向。

廖姓阿伯繞了好幾圈，卻發現自己一直回到相同的路口，手機早就沒電，油箱也快見底，這才鼓起勇氣向路旁的飲料店問路。員警見他在大太陽下騎了3個小時，曬到臉紅發燙，確認阿伯身分時，赫然發現他已被家人通報失蹤，趕緊先帶他返回派出所休息補充水分，並通知家屬趕來台中接回。

廖妻接獲通知後，馬上從彰化搭乘計程車趕來派出所，她表示，丈夫因患有慢性疾病需要按時服用藥物，加上有些微失智情形，過去亦有2次走失紀錄，見他早上7點多出門後都未返家吃午餐，手機又撥打不通，11點多即果斷報警協尋，得知丈夫騎車跑到台中東區吃了一驚，對於熱心民眾通報及員警協助也非常感激。廖姓阿伯對於自己的「壯遊」也大感吃不消，頻頻向員警說拍謝、麻煩你們了，直言自己已經有年紀，實在是騎得好累，笑著說以後還是搭車好了。

67歲的廖姓阿伯從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟迷路，直到油箱見底才向路旁店家求助，熱心警協助聯繫家屬。圖／警方提供
67歲的廖姓阿伯從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟迷路，直到油箱見底才向路旁店家求助，熱心警協助聯繫家屬。圖／警方提供
67歲的廖姓阿伯從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟迷路，直到油箱見底才向路旁店家求助，熱心警協助聯繫家屬。圖／警方提供
67歲的廖姓阿伯從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟迷路，直到油箱見底才向路旁店家求助，熱心警協助聯繫家屬。圖／警方提供

東區 彰化 失智症

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