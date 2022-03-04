影／從彰化騎車到台中買零件 他鬼打牆繞3小時迷途

67歲的廖姓男子3月1日從彰化騎機車至台中要買五金零件，因路不熟又有些微失智症狀，猶如鬼打牆般，在台中東區繞了3個小時，直到油箱見底才向路旁店家求助。員警獲報到場，發現廖姓男子已被家人通報協尋，趕緊將被曬到臉紅發燙的他帶回所內休息，並協助聯繫家屬，阿伯感謝員警的協助，直呼實在騎得好累啊！

台中市警三分局東區分駐所員警傅炫華、何羽涔，3月1日下午2時巡邏時，獲報東區樂業路有迷失老人需要協助，67歲的廖姓阿伯表示，自己今天一大早特地從彰化到台中採買幫浦需要的五金零件，他先到東區建國市場尋找未果，得知豐原可能還有賣，便再騎著摩托車朝豐原方向前進，卻因人生地不熟，沒多久就騎錯方向。

廖姓阿伯繞了好幾圈，卻發現自己一直回到相同的路口，手機早就沒電，油箱也快見底，這才鼓起勇氣向路旁的飲料店問路。員警見他在大太陽下騎了3個小時，曬到臉紅發燙，確認阿伯身分時，赫然發現他已被家人通報失蹤，趕緊先帶他返回派出所休息補充水分，並通知家屬趕來台中接回。