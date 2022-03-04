快訊

藍委送「美花牌跳電雞排」諷失政失信 王美花面色鐵青

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜！專家揭原因

全台大停電後苗栗男子失聯 警消破門虛驚一場

中央社 / 苗栗縣4電

苗栗縣徐姓男子昨天全台大停電後突然失聯，同事請來警消撬開租屋處大門，發現他呆若木雞地站在房間門口，原來徐男只是身體不舒服，昏睡在床，根本不知道停電，虛驚一場。

頭份分局副分局長吳國偉今天接受媒體聯訪表示，昨天中午12時許，有民眾通報119指稱，徐男一早沒有到公司上班，也未請假，在停電之後，租屋處大門深鎖，即使在外喊叫，室內仍無聲無息，擔心發生意外，請求警消協助。

吳國偉指出，由於無法聯絡到徐男，經屋主同意，消防隊員動用破壞器材，直接破門進入，卻發現徐男一臉驚訝地站在房間門口，他表示，只是因為身體不舒服在家休息，「太過熟睡」，手機又剛好沒電，才會引發這場誤會。

為了安全起見，消防救護人員仍確認徐男身體狀況沒有問題，才收隊離去，徐男同事則是尷尬地不斷向警消道歉解釋，害大家白忙一場。但警方表示，徐男同事的舉動是正確的，雖然烏龍一場，還是慶幸人員無礙。

停電 台大

延伸閱讀

全台大停電王美花提電費折扣 眾人聽了炸鍋：沒補到人民心裡

興達電廠事故全台549萬戶大停電 橋檢專案調查

全台停電！這家名店排休連躲過3次 網驚「跪求行事曆」

全台大停電後 原能會同意核三廠1號機再起動申請

相關新聞

大貨車司機酒駕撞翻曳引車 14頓鋼圈滑落路面2人受傷

高雄44歲莊姓男子今天上午酒後駕駛大貨車上路，行經楠梓鳳楠路與楠陽路路口時，與滿載14.5噸重型鋼圈的曳引車發生碰撞，造...

影／無視警在店外 7人囂張噴滅火器混戰

今天凌晨3時許，新北市新莊區兩派人馬7人，唱完歌準備離場，疑因雙方互看不順眼，從店內嗆罵到店外。7人無視警察正在店外，其...

女學生殺傷室友 輕生不治

從香港來台就讀大學的龔姓女學生，與同班林姓女同學在台中市逢甲商圈租屋同住，疑因租金分攤問題起衝突，昨天凌晨龔女涉嫌持刀刺...

台東市民宅火警 屋主一家四口及時逃出

台東市豐榮路一處民宅今晚10點多發生火警；警消據報救援滅火，所幸火勢半小時控制住，屋主一家四口及時逃生無人傷亡，起火原因...

男子拿千元玩具鈔付錢豪氣說免找 竟真騙過檳榔西施

基隆市黃姓男子凌晨到檳榔攤和鄭姓檳榔西施聊天，並買了數百元檳榔、藥酒和香菸，最後拿出仿真的千元玩具鈔付錢，還跟鄭女說「免...

斬草除根！山區兵工廠是違章建築 新店警提報強勢拆除

新北市警方去年在新店山區查獲一間鐵皮屋兵工廠，逮捕犯嫌後發現「建築本身是違建」，為了防止該處再次成為治安死角，依法通報後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。