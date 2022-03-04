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影／無視警在店外 7人囂張噴滅火器混戰
今天凌晨3時許，新北市新莊區兩派人馬7人，唱完歌準備離場，疑因雙方互看不順眼，從店內嗆罵到店外。7人無視警察正在店外，其中一方許姓男子竟持滅火器往人群噴灑，引爆兩方混戰，兩方態度囂張，下場就是全被警方帶回法辦。
經查證，甲方許姓（31歲）、崔姓（28歲）、陳姓（34歲）、何姓（29歲）等4男，昨天晚上在新北市新莊區中華路二段某間KTV唱歌，今天凌晨3時許，4人唱完歌準備離場，搭乘電梯與乙方吳姓（21歲）、周姓（19歲 ）、梁姓（20歲）3男互看不順眼嗆聲。
兩方7人從電梯互嗆叫囂，一路從店內吵罵到店外誰也不讓，無視店外有轄區警力，過程中，甲方許男持滅火器朝乙方3人噴灑，乾粉漫天噴飛，白色乾粉末覆蓋路旁車輛，遭警車也遭殃。
店外警方見狀立即上前阻止，並通報線上快打警力支援，但兩方人馬態度依然囂張，無視警方勸阻持續拉扯叫囂，最後15名快打警方到場，喝令在場7人蹲下，控制滋事現場，全數帶回法辦，警詢後依毀損罪嫌移送許男，另6人則依社會秩序維護法裁罰。
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