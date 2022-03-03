全台大停電 全國電梯受困328案救395人

全台今天多處大停電，經台電公司搶修後陸續復電，但雲林縣、嘉義縣市等地區下午又因系統負載而停電。消防署截至晚間8時15分最新統計，全國電梯受困案共328件、救出395人。

高雄興達電廠今天上午因開關場事故，造成龍崎超高壓變電所南機組跳脫，導致全台多處停電，總停電戶數約549萬戶。後經搶修後陸續復電，但雲林縣和嘉義縣市部分地區下午4時許又停電，台電說是因系統負載因素，依指令執行卸載停電。

受此事件影響，消防署今天最終統計資料顯示，截至晚間8時15分止，全國各縣市獲報電梯受困案件，總計為328件，共救出395人，目前無需處理案件，但南部地區仍未完全復電，後續由台電處理。

根據消防署災情統計表可看到，全國有17個縣市受停電影響而發生電梯受困案件，分別為台北市49件、50人脫困（含自行脫困者）；新北市68件、85人脫困；桃園市14件、19人脫困；台中市6件，8人脫困；台南市30件、38人脫困；高雄市119件、139人脫困。

另，基隆市有3件、3人脫困；新竹市2件、6人脫困；嘉義市4件、6人脫困；新竹縣4件、5人脫困；苗栗縣1件、3人脫困；彰化縣2件、2人脫困；雲林縣3件、3人脫困；嘉義縣2件、2人脫困；屏東縣19件、23人脫困；台東縣1件、2人脫困。（編輯：張銘坤）