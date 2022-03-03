北市博愛路派出所入新厝 服務逾1甲子換新風貌

中央社 / 台北3日電

台北市警察局中正第一分局博愛路派出所位於博愛路的舊址使用逾64年，因建物老舊且現有空間不敷使用，便將位於武昌街的市刑大舊駐地活化、整修，今天舉行喬遷、揭牌典禮。

中正一分局今天發布新聞稿表示，轄下博愛路派出所自今年2月19日起搬遷至武昌街1段69號的新址，今天舉行揭牌典禮，宣布正式喬遷新址為民服務，持續守護轄區治安和交通。

博愛路派出所早年座落於城中區沅陵街上，中正一分局說，後來因應城中地區經濟日益繁榮發達，沅陵街舊址已不敷使用，市警局於民國47年起向台灣銀行租借其博愛路119號的台銀用地，供博愛路派出所使用迄今已64年餘。

中正一分局指出，經考量博愛路處所構造日漸老舊，且現有空間不敷使用，適逢位於轄內武昌街的市警局刑警大隊已搬遷至大同區新建大樓，基於空間活化效益，便將市刑大舊駐地的B1至3樓空間進行整修，並轉作為博愛路派出所的新駐地，優化所內員警們的辦公環境。

博愛路派出所搬遷工程自109年4月起籌備，中正一分局表示，新址整體工程於110年12月16日驗收合格竣工，今年1、2月完成消防安全設備竣工查驗，同時取得室內裝修合格證明，期間還歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒，經各方努力下終於順利完成喬遷。

市警局長楊源明致詞時表示，博愛路派出所搬新家後，期許持續努力為轄區服務，除強化各項防制犯罪的警察勤務作為外，同時也做好各項社區警政工作，讓民眾安居樂業。

警察 疫情

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