男子拿千元玩具鈔付錢豪氣說免找 竟真騙過檳榔西施

基隆市黃姓男子凌晨到檳榔攤和鄭姓檳榔西施聊天，並買了數百元檳榔、藥酒和香菸，最後拿出仿真的千元玩具鈔付錢，還跟鄭女說「免找」。鄭女事後發現鈔票上竟有「福氣啦假鈔」字樣報案，警方查出黃男身分後通知到案說明，依詐欺罪嫌送辦。

基隆市警三分局今天表示，七堵派出所3月1日傍晚接獲檳榔攤業者報案，稱其收到假鈔，希望警方協助找出使用者。

警員李振邦追查發現，當天凌晨3點半多有名男子騎機車來買檳榔，男子與鄭女聊天轉移她的注意力，最後要付錢時，拿出一張摺疊的鈔票，鄭女未仔細查看就收下，男子隨即騎車離去。

鄭女傍晚清點當天營收時，攤平黃男交付的千元鈔票怪怪的，仔細一看上面竟然有「福氣啦假鈔」的文字，趕緊通知老闆報警。

黃男原本否認犯行，宣稱口袋內有真鈔，也有玩具鈔，只是不小心拿錯，但後來承認故意拿假鈔騙人，還跟鄭女說不用找錢了。