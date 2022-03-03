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斬草除根！山區兵工廠是違章建築 新店警提報強勢拆除

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市警方去年在新店山區查獲一間鐵皮屋兵工廠，逮捕犯嫌後發現「建築本身是違建」，為了防止該處再次成為治安死角，依法通報後，上月底順利拆除該違章建築。新店警方表示，轄內任何可疑場所都不會放過，也呼籲房屋所有人不應將房屋提供給不法份子使用。

警方去年8月破獲涉嫌製槍、改槍的林姓男子（45歲），將他逮捕送辦後，發現他在新店區直潭淨水場附近所租的百坪鐵皮屋兵工廠，本身就是違章建築。轄區新店警分局日前主動提報新北市府公安聯合稽查小組，指出該處是違章建築，更是「治安死角」。

市府決議依法強勢處置，警方立刻通知屋主「房屋要拆」，屋主自知違法逃不過，摸摸鼻子表示「會自己拆」；屋主如實在上月23日自行雇工拆除完畢。

警方表示，將持續結合市府團隊力量打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，會立刻報請公安小組稽查，利用第三方警政清除「治安汙染源」。

新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
林姓男子涉嫌在新北市山區鐵皮屋改造槍彈，刑事局出動空拍機蒐證後，於去年8月逮捕他。記者李奕昕／翻攝
林姓男子涉嫌在新北市山區鐵皮屋改造槍彈，刑事局出動空拍機蒐證後，於去年8月逮捕他。記者李奕昕／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝
新店警方提報市府公安聯合稽查小組，指出犯嫌過去租屋的鐵皮兵工廠是違章建築後，順利在上月底剷除轄內「治安死角」。記者翁至成／翻攝

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