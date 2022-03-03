斬草除根！山區兵工廠是違章建築 新店警提報強勢拆除

新北市警方去年在新店山區查獲一間鐵皮屋兵工廠，逮捕犯嫌後發現「建築本身是違建」，為了防止該處再次成為治安死角，依法通報後，上月底順利拆除該違章建築。新店警方表示，轄內任何可疑場所都不會放過，也呼籲房屋所有人不應將房屋提供給不法份子使用。

警方去年8月破獲涉嫌製槍、改槍的林姓男子（45歲），將他逮捕送辦後，發現他在新店區直潭淨水場附近所租的百坪鐵皮屋兵工廠，本身就是違章建築。轄區新店警分局日前主動提報新北市府公安聯合稽查小組，指出該處是違章建築，更是「治安死角」。

市府決議依法強勢處置，警方立刻通知屋主「房屋要拆」，屋主自知違法逃不過，摸摸鼻子表示「會自己拆」；屋主如實在上月23日自行雇工拆除完畢。