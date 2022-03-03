2分鐘誇張對話！警問「方便視訊嗎」 詐團竟回「好啊」

新北市一名老婦人日前跑去銀行，表示要匯14萬元給「乾女兒的老公」，行員懷疑她遇詐報警。警方趕抵，發現她遇到「猜猜我是誰」的詐騙集團，但老婦始終不信，警方主動致電問對方「你方便開視訊嗎」，對方起初豪爽回「好啊」，但最後仍心虛掛斷電話，老婦這才驚覺真的是詐騙，頻頻致謝員警。

新北市中和分局景安派出所警員吳彥澄，本月22日中午獲報趕抵，詢問老婦人為什麼要匯款，她說對方是我乾女兒的老公，因為在外積欠商款，臨時週轉不來，所以受託幫忙。

老婦人信誓旦旦向警方說「這聲音就是他啊」，不認為對方是詐團，員警為了讓老婦人相信，說「那我打電話給他」。電話接通後，員警表明身分說「我是警察」，見對方仍堅稱自己是他兒子，還妄想繼續騙，遂問對方「方不方便開視訊」，想在老婦面前揭穿詐團的真面目。

對方起初豪爽說「好啊」，但仍沒有開視訊鏡頭，胡亂稱「我鏡頭壞掉了」，警方後來問他姓名、身分證字號等，他這才撇口說「我要打電話給我媽媽」，急忙掛斷電話。老婦恍然大悟，發現對方真的是詐騙集團，連忙向警方道謝。