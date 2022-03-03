7旬翁偷花偷到骨灰罈嚇到歸還 失主揭真相員警笑傻

高雄旗津區田姓老翁（75歲）偷走蔡姓婦人的玫瑰花盆，蔡婦氣憤在臉書社團「咱是旗津人」貼文，指裡面放有寵物遺骸，要鄉親幫忙找小偷。後來田翁經鄰居轉達，聽聞自己竟然偷到「骨灰罈」，著急的將盆栽抱到旗津派出所「我不知道裡面有骨灰」，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

熱中花藝的蔡姓婦人，住家空地種滿各式盆栽，近日發現細心照護的玫瑰花不翼而飛，懷疑遭到宵小竊走，心痛的她在「咱是旗津人」貼文，稱裡面放有她心愛的寵物遺骸，希望竊嫌良心發現，將盆栽物歸原主。

鼓山分局旗津分駐所所長郭誌遠、警員曾識洋、蔡珮琪網路巡邏時，發現蔡婦貼文後展開調查，調閱監視器畫面發現玫瑰花盆疑似遭附近住戶偷走，後來發現旗津區文正巷附近一處民宅，屋外盆栽與遭竊的玫瑰花極為相似。

員警通知蔡女前來確認，鄰居見狀起疑，蔡婦才氣憤指責田翁不該亂拿別人盆栽，「裡面還有放寵物遺骸呢」；後來晚間田翁回家後，經鄰居告知才發現偷到「骨灰罈」，當晚心虛的放到旗津分駐所，聲稱不知道裡面有骨灰，他是因為喜歡花才會取走。

義憤填膺地指責當時不在家的屋主不該拿別人盆栽。晚間田姓老翁(75歲)帶著玫瑰花盆到警所歸還，聲稱不知道玫瑰花盆裡埋有寵物骨骸，只因喜歡花才會取走。