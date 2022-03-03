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透天民宅出入人多又常叫外賣 台中警方查獲天九牌賭場
台中市大里區新仁路一處透天民宅經常人來人往，還經常叫外賣又傳出吵雜聲，有民眾懷疑裡面藏有賭場向警方報案。轄區霧峰警分局1日據報即出動警力前往了解，並趁有人出入時衝進，當場將王姓賭場負責人、兩名服務人員和賭客共22人查獲，並查扣賭資50餘萬元，除了賭客依違反社會秩序維護法裁罰，王等3人均依賭博罪嫌移送法辦。
霧峰分局長李建興今表示，日前有他縣市傳出職業賭場遭人持搶洗劫錢財，可見賭場不但違法且易為歹徒下手目標，除了造成人財兩失外，也可能導致家庭破碎，呼籲民眾勿沉迷於賭博，並請民眾踴躍檢舉不法賭場，警方將加強取締查緝。
據指出，內新派出所接獲報案後，先派員到民宅外查訪蒐證，發現確實有多位民眾先後進入民宅內，現場門窗緊閉且設有多支監視器，研判該民宅為職業賭場可能性極大。
為避免圍捕時賭徒脫逃，警方先在民宅周遭及防火巷部署警力，見時機成熟即出動大批警力進入民宅，當場查獲王姓主嫌及賭客共22人，並查扣天九牌賭具及賭資新臺幣50餘萬元等證物。
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