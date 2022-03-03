快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園載碎紙聯結車過彎灑滿地 交通一度癱瘓警依法開罰

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

國道1號北向66公里平鎮系統北往觀音方向匝道，今上午11時許，有輛載滿廢紙的聯結車，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙無法通行；國道警方獲報後派巡邏車前往處理，車道於下午1十22分並將依法開罰。

今上午11時52分國道警方接獲報案，因45歲的廖姓男子駕駛營半聯結車載運廢紙，從幼獅交流道至新屋，行經北向66公里從平鎮系統出北往西匝道時，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙，阻礙車道無法通行。

警方通報交控中心，並派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往交通疏導及清除掉落物，所幸於下午1時22分恢復通車，並將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定對廖男開罰3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。

桃園國道1號今載滿廢紙連結車，廢紙灑落一地。記者翁唯真／翻攝
桃園國道1號今載滿廢紙連結車，廢紙灑落一地。記者翁唯真／翻攝
今上午11時許，桃園有輛載滿廢紙的聯結車，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙無法通行。記者翁唯真／翻攝
今上午11時許，桃園有輛載滿廢紙的聯結車，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙無法通行。記者翁唯真／翻攝

廢紙 國道 車道

延伸閱讀

桃園好市乘雙券加碼開跑 200元五倍券換2000元

木棒聯賽／平鎮扣倒玉里晉級 八強再碰「冤家」穀保

桃園本土+2一足跡曝 觀音國小、附幼師生明二採

最大駭客「匿名者」：癱瘓俄航太局 關閉1500個俄網站

相關新聞

2分鐘誇張對話！警問「方便視訊嗎」 詐團竟回「好啊」

新北市一名老婦人日前跑去銀行，表示要匯14萬元給「乾女兒的老公」，行員懷疑她遇詐報警。警方趕抵，發現她遇到「猜猜我是誰」...

7旬翁偷花偷到骨灰罈嚇到歸還 失主揭真相員警笑傻

高雄旗津區田姓老翁（75歲）偷走蔡姓婦人的玫瑰花盆，蔡婦氣憤在臉書社團「咱是旗津人」貼文，指裡面放有寵物遺骸，要鄉親幫忙...

男子遇警攔查疑吞海洛因 斷層掃瞄看到胃部有袋狀物

基隆市許姓男子今天下午遇警攔查時，疑將海洛因吞下肚送醫。醫院安排電腦斷層發現他胃部有袋狀物，將安排胃鏡檢查。若包裝袋未破...

狠母稱照顧壓力大 菸頭燙3歲女、打到熊貓眼丟外婆家

桃園巫姓女子自稱照顧小孩壓力大，不顧3歲女兒年幼多次拿牌尺痛毆，還把她打到成熊貓眼，甚至發狠用點燃的香菸燙女童雙手當作懲...

男子拿千元玩具鈔付錢 豪氣說免找 竟真騙過檳榔西施

基隆市黃姓男子凌晨到檳榔攤和鄭姓檳榔西施聊天，並買了數百元檳榔、藥酒和香菸，最後拿出仿真的千元玩具鈔付錢，還跟鄭女說「免...

斬草除根！山區兵工廠是違章建築 新店警提報強勢拆除

新北市警方去年在新店山區查獲一間鐵皮屋兵工廠，逮捕犯嫌後發現「建築本身是違建」，為了防止該處再次成為治安死角，依法通報後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。