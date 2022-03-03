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桃園載碎紙聯結車過彎灑滿地 交通一度癱瘓警依法開罰
國道1號北向66公里平鎮系統北往觀音方向匝道，今上午11時許，有輛載滿廢紙的聯結車，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙無法通行；國道警方獲報後派巡邏車前往處理，車道於下午1十22分並將依法開罰。
今上午11時52分國道警方接獲報案，因45歲的廖姓男子駕駛營半聯結車載運廢紙，從幼獅交流道至新屋，行經北向66公里從平鎮系統出北往西匝道時，疑似後方貨物未確實綑紮牢固，導致過彎時散落於匝道內，造成匝道滿是廢紙，阻礙車道無法通行。
警方通報交控中心，並派遣緩撞車及工務段事故處理小組前往交通疏導及清除掉落物，所幸於下午1時22分恢復通車，並將依道路交通管理處罰條例第30條1項2款規定對廖男開罰3000元以上，1萬8000元以下罰鍰。
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