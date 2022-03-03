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桃2歲男童手不慎卡厚重大門縫 消防員鬆大門螺絲助脫困

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅區今中午12時許，有名2歲男童因跟在要出門父親後頭，不慎將左手手腕卡入門縫與門紐處，男童嚇得大哭；消防人員到場後，因大門空間太小，因此從2樓門窗進入室內，將大門門紐處螺絲解開及運用板手撐開門縫，男童順利脫困僅輕微瘀青。

男童因跟在要出門上班的父親後頭，而大門關閉到一半時，男童左手手腕不慎卡入門縫與門紐處，痛得他嚎啕大哭，消防人員到場後，原要透過大門進入，不過因大門入口空間不足，男童又不斷喊痛，因此改由2樓2樓門窗進入室內。

過程中，消防人員不斷安撫男童情緒，不過因門材質類似鋁鐵合金相當厚重，且門是內推式，因此將螺絲鬆開並運用活動板手、相關破壞器材及填塞墊塊，慢慢騰出空間，約花費15分鐘將男童左手手腕抽出。

經救護人員評估為瘀傷，活動力及正常生命徵象穩定，家屬表示會自行就醫。

桃園楊梅區今中午12時許，有名2歲男童因跟在要出門父親後頭，不慎將左手手腕卡入門縫與門紐處。記者翁唯真／翻攝
桃園楊梅區今中午12時許，有名2歲男童因跟在要出門父親後頭，不慎將左手手腕卡入門縫與門紐處。記者翁唯真／翻攝
消防人員將大門螺絲鬆開並運用活動板手、相關破壞器材，助男童脫困。記者翁唯真／翻攝
消防人員將大門螺絲鬆開並運用活動板手、相關破壞器材，助男童脫困。記者翁唯真／翻攝
消防人員將大門螺絲鬆開並運用活動板手、相關破壞器材，助男童脫困。記者翁唯真／翻攝
消防人員將大門螺絲鬆開並運用活動板手、相關破壞器材，助男童脫困。記者翁唯真／翻攝

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