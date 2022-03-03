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小吃店掩護經營地下匯兌 女子獲利逾千萬遭法辦

中央社 / 台中3日電

越南裔台籍武姓女子在南投市經營小吃店，卻提供地下匯兌服務賺取手續費，專勤隊與刑事局等單位偵辦破獲，查出武女數月經手逾新台幣1.3億元，賺取價差逾1137萬元，警詢後依違反銀行法罪嫌送辦。

移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿表示，專勤隊日前接獲情資，某越南籍男性移工轉介同鄉至南投地區一處越南小吃店，辦理地下匯兌藉此賺取傭金，立即報請南投地檢署檢察官指揮，會同刑事局中部犯罪打擊中心共組專案小組偵辦。

辦案人員查出，越南裔武姓女子，於南投市經營越南小吃店，於店面陳掛越南文換匯廣告布條，並提供實體店面進行匯兌，標榜換匯條件優渥、隱密、快速匯款，及直達越南住家等特色，向在台工作且有換匯需求的不特定外籍人士招攬，每筆賺取新台幣50元至上百元不等手續費。

專案小組於民國110年12月間，會同苗栗縣專勤隊及南投縣警察局南投分局等單位，兵分多路前往武女經營的據點及相關處所執行搜索，當場查扣現金、空白匯兌收據、已收匯兌收據、點鈔機等證物。

專案小組發現，武女以低手續費、當日匯當日到及服務對象遍布全台為噱頭，只要有匯款需求，她都會利用越南親友帳戶匯款，以規避雙重匯差及銀行手續費。

辦案人員粗估，武女經營的地下匯兌於110年7月至12月，短短數月期間透過經手地下匯兌金額高達1億3069萬元，中間賺取價差逾1137萬元，更從查扣的帳冊中發現，竟有單筆匯兌金額高達175萬元。

警方全案詢問後，依違反銀行法罪嫌將武女等人移送南投地方檢察署偵辦。

越南 南投 地下匯兌

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