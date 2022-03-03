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淡水警方答謝阻詐遇到大停電 贈禮「警銬杯」令人莞爾

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局上午到轄內5家金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙金額數百萬元，不巧遇上全台大停電，其中2家銀行斷電暫停營運，雖未影響頒獎過程，警方致贈特製的警貓馬克杯「警銬杯」，卻令人莞爾一笑。

淡水地區包括淡水第一信用合作社、中國信託商業銀行、台灣銀行、聯邦商業銀行、淡水信用合作社，今年陸續通報有民眾疑似遭詐騙，與警方聯手成功阻詐金額超過200萬元。

淡水警分局長黃南山今天上午安排逐一拜訪、頒贈感謝狀及禮品，不巧其中2家金融機構遇上大停電，營業廳沒電被迫暫停作業，只好找明亮的地點拍照留念。警方同時致贈每個單位特製的警貓馬克杯「警銬杯」，這是淡水警分局臉書粉絲專頁小編自行設計的禮品。

由於街貓也算是淡水河畔特色，小編在咖啡杯上畫了1隻貓取親民之意，「警銬杯」的名稱則取諧音，象徵感謝對於守護治安有功的機構或是民眾，能夠做為員警的靠背與後盾，讓人民的財產與生活的治安都更有保障。

不料今天遇上大停電，有些行員看到「警銬杯」的逗趣名稱，私下竊笑認為頗應景停電令人無奈的情境。

街貓是淡水警分局臉書粉絲專頁的象徵物。記者林昭彰／翻攝
街貓是淡水警分局臉書粉絲專頁的象徵物。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局今天至金融機構頒贈感謝狀，答謝成功攔阻民眾遭受詐騙。圖／警方提供
淡水警分局自行設計的禮品「警銬杯」，名稱很有趣。圖／警方提供
淡水警分局自行設計的禮品「警銬杯」，名稱很有趣。圖／警方提供
淡水警分局自行設計的禮品「警銬杯」，名稱很有趣。圖／警方提供
淡水警分局自行設計的禮品「警銬杯」，名稱很有趣。圖／警方提供

淡水河 停電

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