影／中市驚傳女殺傷室友後畏罪身亡 疑租屋糾紛釀憾事

一同租屋在台中市逢甲商圈的林姓、龔姓女大學生，同住在1個月租金1萬2000元的套房，2女因租金起衝突，龔女涉嫌持刀劃傷林女，林女負傷逃出租屋處，市警六分局獲報到場，將林女送醫救治，而動手殺傷林女的龔女，犯案後畏罪輕生，不幸身亡，全案由台中地檢署檢察官偵辦中。

據了解，林姓女子(21歲)與龔姓女子(22歲)於3月3日凌晨零時52分，在西屯區福上巷租屋處內發生糾紛，龔女要求林女搬離該處不成，持刀劃傷林女，造成林女虎口、左耳、後頸等處受傷，林女負傷逃出求救。

警方獲報立即通知救護車將其送醫，所幸無生命危險；員警前往龔女住處追查，房內門鏈條鎖上，會同消防隊剪斷鎖鏈進入，發現龔女輕生，立即由救護車送往醫院搶救，惟仍宣告不治，全案移台中地檢署偵辦。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )