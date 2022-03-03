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工研院遭冒名打廣告賣醫材 已報警並提醒民眾勿上當

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

工研院今天上午召開不實廣告澄清記者會，表示近來有不肖人士假冒工研院的名義，還盜用工研院照片，以魚目混珠方式打廣告賣來路不明的醫療產品，還宣稱是與工研院技術合作，工研院澄清絕無此事，並已採取3項行動，發布公告、阻擋詐騙廣告、報警提告，同時提醒民眾不要上當受害。

工研院說明，從去年11月開始，臉書就有一頁式廣告，宣稱與工研院技術合作，販售穴灸治眼儀及磁療降糖儀等產品，還冒用工研院董事長、院長、院士們等人照片，企圖用這種方式欺騙消費者購買。

工研院表示，經他們調查，不肖業者是以一頁式廣告的方式，向美國及中國大陸網域公司註冊、取得網址，來誘使消費者訂購詐騙產品，還透過假帳號宣傳，吸引更多消費者受騙上當。

工研院法務長王鵬瑜指出，這些詐騙廣告以假亂真欺騙消費者，除構成侵害工研院著作權及商標權外，也侵犯工研院董事長、院長及院士們的肖像權，違反刑法、公平交易法以及民法等相關規定。

王鵬瑜表示，工研院已採取3行動捍衛自身權益，第一除了通知網域公司、臉書，阻擋詐騙廣告，第二也採取法律行動，向地檢署、調查局及保二總隊報案，第三則是發布澄清公告，避免消費者持續受害，也提供工研院客服專線0800-45-8899供民眾求證。

工研院強調，不肖業者假借國家級研究機構的名聲行詐騙之實，不僅毀損工研院名譽，更損害廣大消費者權益，呼籲民眾不要購買來路不明的商品。

工研院法務長王鵬瑜（右）及委任律師陳一銘（左）上午召開記者會說明工研院遭冒名情況，強調會打擊不實廣告，維護消費者權益。圖／工研院提供
工研院法務長王鵬瑜（右）及委任律師陳一銘（左）上午召開記者會說明工研院遭冒名情況，強調會打擊不實廣告，維護消費者權益。圖／工研院提供

廣告 詐騙

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