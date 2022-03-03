北市富邦15樓工地冒濃煙 緊急疏散22人火勢撲滅無人傷

台北市大安區一棟大樓施工工地今早發生火災，大樓5至7樓冒出黑煙，警消獲報派員撲救，救出4人、疏散22人，火勢撲滅後無人傷亡，確切起火原因仍待釐清。

台北市消防局表示，上午9時12分接獲民眾報案，指建國南路一段237號15層樓建築冒出濃煙，派17輛消防車、3輛救護車62名消防員到場後，緊急疏散22人，救出受困4人，迅速撲滅火勢後確認現場無人傷亡。

據悉，起火處是大樓5、6、7樓，該樓梯間正進行拆除樓梯間工程，警消初判起火原因是施工不慎，起火燃燒，確切原因有待釐清。

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影

台北市仁愛路上富邦大樓工地上午傳出火警，現場冒出濃煙，附近延平中學學生疏散，最後一批疏散的四位工人在現場觀看救災。記者侯永全/攝影