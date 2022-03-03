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誤信詐騙謊言成車手 男差點幫洗錢140萬被警逮喊冤

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子疑似想要借錢，卻誤信詐團謊言，昨天下午到銀行臨櫃提領38萬，以為只要提供名下帳戶，網路借款業者方會幫忙請客戶把錢匯入，領出來交給對方「創造資金流」即可提高信用，被趕赴現場的員警阻止，當場被查出款項是詐騙得手，全案詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，武陵派出所昨天14時20分許接獲轄內金融機構通報，有民眾異常提領款項，請警方派員協助釐清。

員警崔育斌及蔡啟宏立即趕到現場瞭解，發現是該楊姓男子（22歲）準備將不久前匯入自己帳戶內的38萬元全部領出，並稱自己從事代購精品的工作，帳戶的錢是接受客戶委託的費用，但被問及對方是誰、認識多久等回答均支支吾吾。

警方與銀行方聯繫匯款人陳先生，對方卻說是接獲妻弟電話要借款裝潢，查證後確認陳是遭詐騙集團以「猜猜我是誰」冒充親友的手法詐騙，與楊男陳述不同。

員警馬上識破楊陷入詐團常用手法，好言規勸他道出實情，以免誤成車手得不償失，才終於讓他鬆口表示，自己需要貸款但條件不符，便透過網路廣告找到協助辦理貸款的人。

楊男聲稱，對方說只要提高信用度銀行，就會核貸，要求他提供名下3個帳戶，對方會幫忙請客戶把錢匯入，只要楊再領出來交給對方，就可以就藉由資金流動提高信用度；楊男覺得很有道理，便依指示準備將3家銀行中共140餘萬元全部領出交付，不料剛來第一家就引起警方注意。

員警勸楊男不要匯款，初步詢問得知他第一次這麼做，但為求謹慎，仍將他帶返所內調查釐清，並依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕易相信不實資訊，遇到疑似詐騙情事，請撥打165或110查證，避免成為詐騙受害人。

楊男聲稱，自己誤信網路貸款業者，以為可透過「提高資金流」增加信用，卻差點淪為車手。記者楊湛華／翻攝
楊男聲稱，自己誤信網路貸款業者，以為可透過「提高資金流」增加信用，卻差點淪為車手。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 桃園 信用

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