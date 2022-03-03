停電交通號誌停擺 機車騎士：出門是冒著生命危險

全台大停電，街頭交通號誌停擺，警察第一時間站到路口指揮交通，各地還是發生多起交通事故，許多用路人一臉驚恐說「好可怕，少了紅綠燈，上路像是冒著生命危險」。許多民眾不敢搭電梯，改走電梯上下樓，店家、辦公室等面對停電一臉無奈，生活秩序大受影響，民怨四起。

高雄市政府表示，今天上午9點7分台電因電廠開關場事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電情形，市長陳其邁立即開應變中心會議一級開設，統計到上午10點30分，電梯受困案件約46件，無人受傷，狀況解除19件，持續處理中。路口號誌停電情形也多，警察局第一時間也派員應變處理。

高捷也先停駛，高捷公司表示，捷運站地下站的列車都有進站後疏散，地面站有三列車下軌道疏散，輕軌都進站疏散，捷運和輕軌都依規定啟動公車接駁，安排旅客疏散、接駁中。衛生局也要求各急救責任醫院緊急發電系統啟動，除電腦斷層、核磁共振等高耗電設施暫停操作外，其他急重症照護正常運作。