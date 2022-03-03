全台大停電指向興達電廠 興達電廠不敢證實

今早全台無預警大停電，高雄包括興達電廠及大林電廠都有跳電情形，市內紅綠燈停擺，電梯受困事故頻傳，據知台電內部傳出全台大停電是因高興達電廠開關廠發生事故，導致南部區供需失衡，興達廠不予證實，指必須全台彙查追出原因，由總公司統一發布。

全台大停電，高雄大林廠及興達電廠四部機組也跳機，二電廠均緊急搶修，但都否認事故源頭。

台電公司內部稍早傳出，今早9點7分是因興達電廠開關場事故，導致南部地區電力供需失衡，龍崎超高壓變電南機組跳脫，系統自動切離保護，故造成南部地區停電。事故發生當時系統備轉容量率達24.61%。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，目前各電廠陸續恢復回復供電。

不過興達電廠黃姓經理對事故原因不予證實，指必須全台彙總追查，再由總公司統一說明，內部尚在追查原因中。

台電高雄營運處表示，停電事發後，消息面十分紊亂，總公司亦未進一步指示，他們也在追查了解中。

高雄市長陳其邁市長在臉書也發布訊息，指今早9時7分台電是因電廠開關場事故，導致高雄及全台各地發生大規模停電情形。我立即召開應變中心會議一級開設。目前已接獲40幾起電梯故事，及路口號誌停電情形，已經派員應變處理。捷運站地下站的列車都有進站後疏散，地面站有三列車下軌道疏散，輕軌都進站疏散。