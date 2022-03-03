嫌1500元代駕費太高 26歲保時捷車主演出全武行

開保時捷休旅車的26歲王姓男子，前天凌晨3時在台南市中西區KTV喝完酒，叫了47歲張姓代駕司機載他回家，嫌代駕車資1500元太高，雙方發生爭執後扭打成一團，致張男頭、臉挫傷，左小指骨折，王男還返車取出球棒作勢打人，被張男搶走跑開，所幸王男開車在健康路段繞圈找人時，員警及時到場，將張男送醫外，並依涉傷害及公共危險罪嫌將王男送辦。

台南市警四分局1日3時接獲報案，有張姓代駕司機遭王姓車主毆打，立即動員線上4個警網趕赴現場了解，後發現該輛保時捷休旅車在安平區健康路三段與健康三街繞圈，攔停後王男下車全身酒味，經實施酒測高達0.83毫克。

警方調查，王男在中西區KTV請代駕協助將保時捷休旅車駛回健康路三段附近住所時，因不滿代駕車資1500元過高，與張姓司機發生爭執，進而發生肢體扭打，張男頭、臉、手、膝蓋等部位挫傷，左小指還骨折。

王男返回車上取出球棒作勢打人，被張男搶走跑開，正當王男開車在周邊尋找張男下落時，員警及時趕到現場。員警除將張男送醫外，將王男帶回製作筆錄，最後依涉傷害及公共危險現行犯移送。