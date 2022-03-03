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救護車出勤發生車禍 2護員負傷仍急推病患進醫院

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市消防局橋頭分隊救護車今天凌晨載病患就醫，將抵達高雄榮總醫院時，與賓士轎車發生車禍，救護車車頭損毀，2名救護員身上多處挫傷，因距離榮總醫院僅約百餘公尺，2救護員緊急推擔架，將車上的女病患送醫搶救，挽回生命。雙方駕駛人無酒駕，確實車禍肇事原因由警方調查中。

據了解，橋頭消防分隊曾姓、謝姓2隊員，今天凌晨4點20分許，由曾姓隊員駕駛救護車，從高雄市橋頭區載心肌梗塞的楊姓婦人（65歲），準備到高雄榮總急救；救護車開警示燈及警鳴器快到榮總，就在距離醫院約150公尺處的榮總路與榮佑路，由榮佑路準備右轉榮總路，與直行的賓士轎車出車禍，救護車右車頭撞毀，賓士車的右車身也受損。

曾、謝2救護員在出車禍後，馬上通知消防局，通報警方處理車禍，2人車禍時身上多處挫傷，因見楊姓女患者病情危急，但救護車受損嚴重無法行進，立即將楊婦以擔架推下車，急跑百餘公尺，直接將楊婦送抵高雄榮總醫院。楊婦因急性心肌梗塞，前正在進行心導管手術。

高雄市警左營分局據報趕抵車禍現場，駕駛賓士車的孫姓男子頭部輕傷，乘客廖姓男子身體也擦傷，2人意識清楚，自行就醫。孫稱當時他是綠燈直行。警方對孫姓男子與駕駛救護車的曾姓隊員酒測，2人都沒酒精反應。確實肇事原因，正由警方調查。

高雄市橋頭消防分隊救護車今天凌晨載病患到高雄榮總醫院，快到醫院時，與賓士轎車發生車禍，救護車右車頭損毀。記者林保光／翻攝
高雄市橋頭消防分隊救護車今天凌晨載病患到高雄榮總醫院，快到醫院時，與賓士轎車發生車禍，救護車右車頭損毀。記者林保光／翻攝
高雄市橋頭消防分隊救護車今天凌晨載病患到高雄榮總醫院，快到醫院時，與賓士轎車發生車禍。記者林保光／翻攝
高雄市橋頭消防分隊救護車今天凌晨載病患到高雄榮總醫院，快到醫院時，與賓士轎車發生車禍。記者林保光／翻攝

救護車 車禍 榮總

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