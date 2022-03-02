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懷疑被前妻戴綠帽 火爆男持刀砍前妻22刀

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一對離婚夫妻，前夫懷疑前妻外遇，今早怒氣沖沖質問前妻，雙方發生激烈爭吵，過程中，前夫隨手拿起廚房菜刀，朝前妻身上揮砍22刀，直到前妻不支倒地，前夫畏罪自戕，所幸兩人送醫後沒有生命危險。警詢問前夫時，他行使緘默權，目前朝殺人未遂偵辦。

經查證，高姓男子（35歲）與陳姓女子（35歲）本是夫妻，因係兩人感情生變協議離婚，但為了小孩，兩人離婚後仍同住於新北市新莊區中和街住處。今天上午近9時許，高男懷疑陳女婚前外遇，盛怒質問陳女「為何外遇？」陳女不爽被誣指與高發生口角。

過程中，高男情緒失控，衝到廚房拿起一把菜刀，隨即朝著陳女身上揮砍，陳女見高男爆衝砍她，轉身欲往房間逃跑未成，當場遭高男揮砍22刀，直到倒臥室內哀嚎求救。

高男見陳女倒地，畏罪持刀往其雙手劃去，當場血流如注。陳女負傷打電話報警，警、消獲報趕抵現場，檢視陳女傷勢全身共有21處刀劃傷、一處穿刺傷，高男則雙手腕劃傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸皆無生命危險。

今天下午3時許，高男於醫院縫合完傷口，帶回偵詢，面對警方詢問，高男行使緘默權不願回應，警詢後，仍依殺人未遂罪嫌移送法辦。

新北市新莊區中和街這棟住宅，今早驚傳砍人事件，所幸現場兩人送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區中和街這棟住宅，今早驚傳砍人事件，所幸現場兩人送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

離婚 外遇 殺人

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