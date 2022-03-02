影／疑感情因素 金門24歲警在警車內舉槍自轟身亡

金門縣警局金城分局金寧分駐所服務的謝姓警員，今天傍晚獨自一人開著警用車到金酒公司側門附近僻靜的農路舉槍自戕，縣警局晚間表示，謝員疑因感情因素輕生，已報請檢察官調查釐清。

87年次、警專36期畢業的謝姓警員相當認真，也相當有上進心。曾帶過他的長官說，先前跟他聊天時，他還說要準備3年內考上官校，聽到噩耗當下，感到相當遺憾及惋惜；還有同事說，今天早上才跟他聊天，他人都好好的，怎麼會這樣想不開，實在讓人很心痛。

金門縣警察局副局長翁誌宏表示，謝員今日下午14至16時擔服線上備勤勤務，在16時許，分駐所的值班人員發現謝員未返所交班，立即以電話聯繫，謝員均未接聽，所長立即請值班員警調閱車辨系統，發現謝員所駕駛的警用巡邏車在盤果路段附近出現，調派多名同仁進行搜尋，最後在金寧鄉盤果路段發現巡邏車，但謝員已在車內以警槍朝前額自戕，當場失去生命跡象。

翁誌宏指出，謝員在108年自警察專科學校畢業後，即分發金寧分駐所服務，在金門服務2年多的時間，勤務正常，表現平穩，與同事相處和睦，發生此憾事，警局也深感哀慟，將全力協助家屬處理後續事宜及釐清案情。

據了解，謝員疑似因感情因素才尋短，目前警方已通知謝員在桃園的家屬，他們將於明早抵達金門，協助警方釐清謝自殺的原因。

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