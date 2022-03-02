89歲翁忘煞車撞傷人卡車底 高齡駕駛沒換照卻合法
南投縣89歲符姓老翁今在草屯鎮虎山路，與謝姓女騎士發生擦撞，謝女嚇得尖叫，符翁發現撞到人，疑因反應不及且嚇到，竟忘了踩煞車，謝連人帶車被撞倒，人遭捲入車底拖行，所幸被救出時意識清楚；而老翁高齡駕駛肇事則引發關注。
警方調查，89歲符翁今上午將車停放在虎山路旁，近上午10時欲駕車離開，疑起步時未注意後方來車，才向左切入車道就與謝姓女騎士發生擦撞，導致53歲謝女連人帶車被撞倒，人還被捲入車底，導致她一度受困車底，並且多處受傷。
事發當下，不少民眾直擊車禍驚悚過程，目擊者表示，女騎士被撞後驚叫大喊，汽車駕駛不知道緊張，還是年紀大沒反應過來，不僅沒踩煞車，方向盤還猛往左轉，女騎士就被捲入車底拖行，還好轎車速度緩慢，沒衝入對向店家在門前停下。
而女騎士被救出時意識還算清楚，且表示因被壓在車底，雙腳失去知覺，後續由救護人員將其送醫治療；肇事的89歲老翁沒有受傷，但疑因撞到人過度驚嚇，下車後坐在騎樓地面，低頭不語，後由警方將其帶回偵訊，釐清肇事原因和經過。
只不過，政府規定年滿75歲需經體檢及認知機能檢測，或檢附無罹患中度以上失智證明，通過才可換發3年效期的短期駕照，因此符翁超高齡駕駛是否有依法換發駕照也引發關注，未料警方一查，符翁持有駕照，但從未有換發紀錄。
對此，警方表示，高齡駕駛人駕駛執照管理制度是從2017年才開始實施，而法律「不溯及既往」，因此在2017年就已經滿75歲的駕駛，原則上毋須定期換照，除非之後有特定違規或吊扣駕照，才需要按規定體檢受測換照或重新考照。
只是，符翁所持駕照雖合法，但其起駛前未禮讓行進中車輛，警方後續將依「道路交通管理處罰條例」第45條開罰，處以600元至1800元以下罰鍰；且他已超過75歲，監理單位將強制其換照，完成體檢且通過認知檢測，才可換領新照。
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