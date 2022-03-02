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疑迴轉不慎...北市BMW逆向暴衝撞10車 女騎士命危
台北市中山區北安路今晚5時許發生嚴重車禍，朱姓男子駕駛ＢＭＷ5系列行經北安路670巷前，疑似要左轉，突然逆向暴衝，直接撞擊前方停等紅燈的10輛汽機車，肇事現場3名騎士受傷，其中一名43歲騎士失去生命徵象，送醫搶救中。
台北市北安路、台北基督教長老教會大直教會對面，今天下午5時許，57歲朱姓駕駛，駕駛ＢＭＷ疑似要在路口左轉，涉嫌暴衝撞上機車，緊接著持續朝左邊衝撞，共逆向撞擊波及10輛車，包含6輛機車、1輛重機和3輛汽車。
其中43歲女騎士受傷倒地，當場失去呼吸心跳，還有21歲騎士，63歲騎士受傷，北市消防局派出3輛救護車馳援，分別送醫院急救。
警方指出，朱姓駕駛等汽機車駕駛人無酒駕情勢，詳細肇事原因傷者傷勢尚待釐清。
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