男外出整地卻成「雜草堆焦屍」 家屬悲慟待相驗釐清死因

高雄市路竹區一名林姓男子今天下午騎機車到國道一號路竹交流道旁的雜草地整地，沒想到過沒多久卻傳出雜草火警，警消到場滅火，於焦掉的稻草堆中發現林男遺體，林男死因、是否有外力介入還有待明天檢方相驗後釐清。

高雄市消防局今天下午4時許接獲台南市消防局轉報，高雄市路竹區國道一號旁有雜草火警，警消出動5車12人前往，半小時內撲滅火勢，卻在雜草堆中發現一具男性遺體面朝上，遺體大致完整、軀幹稍微被燒到，一旁還看到一輛機車，死者家屬到場指認確定是70多歲的林姓地主。

林男家屬表示，林男平時身體健康只是年紀稍長，因位於國道旁邊的土地近期要進行鑑界，林男前幾天就說要以火整地，家人一度勸阻，擔心在國道旁，煙霧會影響國道車輛視線，放火燒也很危險，林男姪子今天在附近務農，發現火光立即報案，又在一旁看見林男的機車，沒想到發生噩耗，家屬難以接受，希望警方幫忙釐清死因。