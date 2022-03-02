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金門員警獨開車到農地舉槍自戕 原因尚待釐清
金門下午驚傳員警舉槍自戕案，1名警專36期的謝姓員警，平日工作表現正常，但下午16時卻獨自一人開車到金酒公司附近僻靜的農路舉槍自殺，當場死亡，目前警方三緘其口，只說稍晚將由警察局統一對外說明。
這名謝姓員警是桃園人，年紀大概25歲左右，目前在金城分局金寧分駐所服務，他在今日擔服下午14-16時巡邏勤務，於勤務中獨自開著警用巡邏車外出，16時41分在金寧鄉盤果路金酒公司側門前被發現頭部受槍傷，疑似持槍自戕，經送醫急救無效死亡，全案正由金城分局查處中。
據了解，這名員警平日工作表現良好，傳出自殺消息，所內的同事都不敢相信，有人聽到消息，甚至還哽咽的說不出話。目前警方對於相關消息，疑下封口令，只說晚點統一對外說明。
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