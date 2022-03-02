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低價代收垃圾亂丟 中市查獲3人恐有刑責最高罰1500萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市政府環保局近日發現以「代收垃圾」為名義新犯罪手法，目前查獲3人，在各社群網站刊登廣告，低價承攬清運一般事業廢棄物，有的僱工將廢棄物交給環保局垃圾車，另數量龐大或營建事業廢棄物，則載往偏僻區域丟棄或焚燒、掩埋。環保局指出，目前均移送法辦，等判決確定處6到30萬罰鍰，而給不法者，視情節罰金從6000到300萬。

中市環保局表示，依廢棄物清理法第28條規定，工商場（廠）產出的廢棄物，應依法委託經主管機關許可的公民營廢棄物清除處理機構清除處理；若違反規定，委託者可處新台幣6000元以上、300萬元以下罰鍰，並須令清除改善。

受託清理廢棄物業者須妥善清理，如任意棄置廢棄物，依廢棄物清理法處罰，可處6到30元罰鍰，並命其停止營業外，另涉行政刑責部分，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，且須與受託者就廢棄物負連帶清理及環境改善責任。

環保局指出，網路上有不少不合格的廢棄物清除處理業者，逕自清除廢棄物，僱工或工讀生配合環保局各區清潔隊沿街或定點收運垃圾時段、地點，交給垃圾車清運，甚至棄置在重劃區、河川地、山區等地方，造成環境嚴重汙染。

台中市政府環保局近來查獲不肖業者，在各大社群網站刊登廣告招攬生意，提供「台中代收垃圾」等服務。圖／台中市環保局提供
台中市政府環保局近來查獲不肖業者，在各大社群網站刊登廣告招攬生意，提供「台中代收垃圾」等服務。圖／台中市環保局提供

廢棄物 垃圾車 台中市

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