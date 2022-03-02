縣議員贈南投分局戰術手電筒 提升員警夜間值勤安全

南投縣議員史雪燕為增進員警執勤安全，添購專業執勤用手電筒一批，今天送給南投警察分局，供外勤員警使用，提升員警夜間執勤安全與執法成效。

史雪燕說，南投市、名間鄉山區及郊區廣泛，夜間燈光照明較為不足，因此選購軍規等級戰術手電筒，亮度、照遠及耐用度均比一般市售手電筒高出數倍，體積又與一般手電筒相同，便於隨身攜帶。警察勤務不分晝夜，夜間執勤時有賴隨身照明裝備，手電筒如同員警的眼睛，能讓員警清楚觀察黑暗環境中的狀況，對於強化治安、交通安全均有相當助益。

警方表示，這批手電筒共有50多支，員警目前使用手電筒照明大約3至400流明，新的戰術手電筒可達1800流明，同時具有爆閃功能，對員警夜間處理車禍或臨檢，能夠達到警示車輛效果。