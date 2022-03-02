5歲童獨自路邊徘徊找媽 女警開地圖幫找回家路

桃園市龜山區路邊今天上午出現一名5歲幼童，獨自徘徊馬路邊，雖然被巡邏員警注意並帶回派出所，但始終說不出姓名、住址等資訊，讓員警傷透腦筋，所幸一名女警靈機一動，以Google Maps街景引起他興趣，帶領他一步步從發現地「走」回住處，最終成功讓他與心焦如焚的家屬們團聚。

龜山警分局指出，龜山派出所警員黃筱雯、謝承儒今天外出巡邏，上午10點多行經龜山區萬壽路二段與振興路口時，發現一名5歲男童獨自在路邊徘徊，身邊沒有大人陪伴，便停車上前關心。

男童年幼，被員警問及姓名、住處、電話都支支吾吾說不清楚，兩警便將他先帶返派出所詳查，聯繫鄰近派出所也未發現有受理相關報案協尋，一時讓員警們傷透腦筋。

警員黃筱雯調閱監視器尋找男童來向，靈機一動，以電腦打開Google Maps街景引起男童興趣，並問「告訴大姊姊你住哪好嗎」，一番循循善誘後終於從尋獲地點一路找到他在幸美街的住處，相距約2公里遠。

警方立刻開巡邏車將男童載往住處，果真找到心急如焚的家屬，經瞭解原來是他今天上午想找媽媽，趁家人不注意，偷溜出家門想要去母親位在3公里外、忠義路上的公司，所幸最後平安回家，讓家人們萬分感謝。