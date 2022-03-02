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新店路邊驚見疑似骨灰罈 警查看為空罐開單招領

中央社 / 新北2日電

新北市新店三民路邊昨天驚見疑似骨灰罈，員警獲報到場「開箱」，發現裡面並無骨灰後依法開單，若15天期限內未移走，將清除。報案民眾將經過PO網，有網友戲稱是「佛跳牆」。

新店區蔡姓民眾昨天晚間10時許在社群網站臉書（Facebook）放上一張疑似骨灰罈被放置路邊照片，並發文直呼「歐買尬！快嚇死，這是骨灰罈嗎！？」「誰的家人忘了帶走？或是另類請家人佔車位？」

警方獲報趕抵，現場是三民路旁人行道上的一處機車停車格，員警大膽打開後發現裡面空空如也，隨即在罈上開立「占用道路障礙物清除通知書」。

警方今天表示，由於現場沒有公家監視器，警方受報後已貼單招領，要求所有人限期15天內認領，否則將交由清潔隊處理。

不少網友在蔡姓民眾貼文下留言，開玩笑稱「佛跳牆啦」、「誰家的預售屋遺忘了」、「應該7萬起跳哦」，還有網友留言「開罈兼開單，這位警察真的是百無禁忌耶！」

佛跳牆

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