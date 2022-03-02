大學撞球好手涉拘禁欲分手女友 嘉院判7月徒刑

北市某大學撞球好手黃姓男子不滿就讀嘉義縣某大學謝姓女友要分手，涉拘禁謝女長達11小時。黃男坦承犯行，謝女同意給予自新，法官判處黃男7個月徒刑、緩刑4年。全案可上訴。

嘉義地方法院簡易判決書指出，黃男與謝女是透過網路交友軟體認識進而交往，後來謝女認為2人個性不合，加上家人反對，要求分手，但黃男不甘被分手，去年12月7日上午從台北搭車南下嘉義縣，並搭計程車至謝女所就讀的大學校園，企圖挽回。

黃男還直接到女生宿舍前找到謝女，並強行取走謝女手機，且恐嚇不一起走要摔爛手機，謝女心生畏懼，被迫與黃男搭計程車前往民雄鄉某家速食店，後來謝女又遭黃男帶至速食店旁的汽車旅館控制行動。

黃男在房內多次要求繼續交往，謝女均拒絕並多次跑向房門欲離開，都被黃男抓住、拖回，壓制在床上，還用手摀住謝女口、鼻阻止離去，一直到當天深夜，謝女趁隙拿回手機，向家人求救。警方據報，前往救出謝女，並帶回黃男訊問。

黃男涉及私行拘禁罪嫌，遭警方移送法辦，檢方依妨害自由起訴。因黃男自白犯罪，嘉義地方法院合議庭認為宜以簡易判決處刑。

法官審酌黃男僅因不滿謝女要分手，竟不顧謝女感受及需求，禁止謝女向他人求救，讓謝女陷入長達約11小時的恐懼、害怕、求助無援情境中，可見黃男法治觀念極為薄弱。

不過，法官基於黃男年僅22歲，因情緒控管不佳而犯案，且自始坦承犯罪，並當庭向謝女道歉，公訴檢察官希望給予黃男緩刑機會，並藉由保護管束方式，改變黃男想法及行為；謝女也同意給予自新機會。

檢方今天表示，冤家宜解不宜結，黃男並非品性惡劣的人，且年紀尚輕，並專長於撞球運動，屢屢在全國性比賽中名列前茅，希望能給予緩刑、改過自新的機會。

嘉義地方法院判處黃男有期徒刑7個月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間接受6場次法治教育，以及禁止對謝女騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其它非必要的聯絡行為。