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疑打零工養1家6口壓力大 狠繼父長期情緒不穩施暴4幼童
台中豐原狠心黃姓男子對妻子與其前夫所生3名幼童施暴，甚至也對自己親生兒子下手；有網友看不下去，將照片發在網路上，男童頭部血跡斑斑畫面，令人怵目驚心；中市社會局表示，已緊急安置4名孩子，也限制黃男對其施暴、騷擾，媽媽也向黃提出傷害告訴，聲請保護令。
據悉，黃男自去年10月起便會對4名幼童長期施暴，黃女於12月向警方報案，但當時並未提告、未申請保護令，警方仍啟動相關機制主動介入，向社會局通報。
施暴的黃姓繼父平時以打零工維生，黃女無業在家照顧4名小孩，家庭經濟狀況並不好；黃男疑似因要支撐起一家6口生計，壓力大而情緒不穩，時常因生活零碎小事而大發雷霆，進而對家中4名幼童體罰施暴。
社會局表示，去年12月收到通報後，持續派請社工關切服務，家防中心已聲請並獲核暫時保護令，目前已限制黃男對4名子女施暴、騷擾，昨天緊急安置4名孩童，目前有3名較年長幼童安置於機構、另1名年紀最小的幼童，則另尋保母照顧；媽媽也提出傷害告訴，聲請自身的保護令。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
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