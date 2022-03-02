詐團嗆警「你懂不懂啊」 竟囂張唬民眾警察才是詐騙

新竹縣竹東鎮日前有名50歲女子，遭到假冒銀行客服的詐騙集團騙稱信用卡遭盜刷，需要匯款5萬元才能停卡，沒想到員警到場接過詐騙集團電話，對方卻泰然自若表示信用卡盜刷需匯款是正常操作，還質疑員警「你懂不懂啊」、「這個警察很奇怪」，讓員警實在聽不下去，對於詐騙集團如此囂張感到無言。

據了解，事發在25日晚間竹東某超商，因為施姓女子接到詐騙集團電話，假冒中國信託客服的詐騙集團謊稱她的信用卡因為在東森線上購物被盜刷，需要馬上停卡，否則會繼續遭人盜刷產生損失，心急之下施女隨即聽從假客服指示到ATM，並一步一步操作。

不過超商店員警覺有異，因為施女神色緊張拿著電話，並與電話那頭不斷確認如何操作，以及要輸入什麼，立刻就懷疑她是遇上詐騙集團，隨即通報員警前來了解，竹東警分局二重埔派出所員警抵達現場後，正好看到施女正依照詐騙集團指示存入對方所提供的帳號。

員警隨即接過施女手中的電話，質問電話那頭是哪個單位，為何要這樣操作，沒想到詐騙集團不慌不忙表示「信用卡被盜刷本來就要停卡，這是正常的」，即便員警已經亮明警察身分，假客服還是故作鎮定說匯款停卡是正常流程，甚至嗆員警「你到底懂不懂啊？」、「你這個警察很奇怪」。

不過員警實在是聽不下去，從來沒聽過哪間銀行是信用卡被盜刷要停卡，還必須客戶先匯款到指定帳戶才能停，覺得詐騙集團實在囂張，連跟員警通話都想繼續騙，立刻就叫施女掛斷電話才保住她的血汗錢。