捐住警器幫助5火場住戶成功逃生 女總裁加碼再捐1萬只
尚禾亞康養國際集團2020年捐贈新北市消防局住宅用火災警報器1萬只，得知曾幫助5起火場住戶成功逃生，女總裁陳玟均在新北市議員周勝考見證下，昨天加碼再捐1萬只，由新北消防局長黃德清代表受贈。
尚禾亞康養國際集團2015年成立，總裁陳玟均曾發願，公司只要有賺錢每年會提撥部分盈餘進行公益，2020年即捐贈新北市消防局1萬只住警器，去年雖然受疫情影響，堅持行善公益，2011年仍捐贈百萬元添購防疫物資，保障消防醫護第一線人員。
陳玟均獲悉其公司於2020年捐贈的住警器，曾幫助5起火場住戶成功逃生，昨天在新北市議員周勝考陪同見證，再捐贈新北市消防局1萬只住警器，希望藉此持續幫助弱勢家庭免於火災危害，讓新北市民都能遠離祝融、保障平安。
黃德清表示，經消防局統計，新北市2020年迄今，住戶因住警器示警成功逃生案例有240件，顯見住警器能在火災初期有效偵知濃煙、高溫，發出警報提醒民眾即時滅火及逃生。他呼籲居住5樓以下老舊公寓、透天厝的民眾，可至網路及大賣場購買，住家加裝安裝容易且免配線的住警器，讓家人住的更安全、更安心。
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