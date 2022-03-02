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疑陷曳引車視線死角 桃園7旬女騎士腹部遭輾亡
桃園市今天上午發生一起死亡車禍，73歲女機車騎士疑似陷入後方曳引車視線死角，遭後方追撞倒地，腹部被輾過，當場慘死，現場一度交通管制；警方獲報到場處理，曳引車男駕駛經酒測值為零，被依過失致死罪嫌移送法辦，肇事責任正調查釐清中。
桃園警分局指出，許姓男子（28歲）今天上午9時50分駕駛曳引車，沿三民路二段過民生路口往中正路方向行駛，疑似未注意到車頭右前方游姓女騎士，由後方追撞並推行數十公尺，最終導致她倒地，腹部被車輪輾過。
警消獲報到場時，游婦臟器外露，已明顯死亡，立即進行交通管制疏導，並對許男實施酒測，酒測值為零，詢後依過失致死罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦，後續肇事責任有待檢警調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行進間應減速慢行及保持安全距離，以策安全。
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